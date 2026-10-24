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Beşiktaş'tan Ümit Akdağ açıklaması!

Beşiktaş, Ümit Akdağ'ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama paylaştı. Siyah-beyazlı kulüp, 23 yaşındaki oyuncunun yaşadığı sakatlığın ardından tedavisine başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 14:06 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2026 14:14
Beşiktaş'tan Ümit Akdağ açıklaması!
Beşiktaş, Ümit Akdağ'ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama paylaştı. Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan resmi açıklama doğrultusunda 23 yaşındaki stoperin sağ elinde "metakarpal kemik nondeplase kırığı" tespit edildi. Akdağ'ın tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı aktarıldı.
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