Beşiktaş kimliği

Beşiktaş'ın İtalyan teknik direktörü Vincenzo İtaliano, siyah-beyazlılarda bir kimlik oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Başarılı çalıştırıcı, "Her teknik adamın kendisine ait bir fikri vardır, herkes elindeki potansiyeli kullanmaya çalışır. Biz de bunun üzerine çalışıyoruz. Bir kimlik oturtmaya çalışıyoruz. Bana göre asla mükemmel olamazsınız ama biz de iyi işler çıkarmaya çalışıyoruz. Her gün buraya yaklaşabilmek için çalışıyoruz. Sezon bittikten sonra Beşiktaş'ın bir kimliği olduğunu duymak çok hoşuma gider. Sistemi, organizasyonu olması beni çok mutlu eder. Bunun için çalışıyoruz" dedi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
Beşiktaş'ın İtalyan teknik direktörü Vincenzo İtaliano, siyah-beyazlılarda bir kimlik oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Başarılı çalıştırıcı, "Her teknik adamın kendisine ait bir fikri vardır, herkes elindeki potansiyeli kullanmaya çalışır. Biz de bunun üzerine çalışıyoruz. Bir kimlik oturtmaya çalışıyoruz. Bana göre asla mükemmel olamazsınız ama biz de iyi işler çıkarmaya çalışıyoruz. Her gün buraya yaklaşabilmek için çalışıyoruz. Sezon bittikten sonra Beşiktaş'ın bir kimliği olduğunu duymak çok hoşuma gider. Sistemi, organizasyonu olması beni çok mutlu eder. Bunun için çalışıyoruz" dedi.