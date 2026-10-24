1 milyon 60 bin lira ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'a Trabzonspor deplasmanından en ağır faturayı kesti. PFDK, çeşitli sebeplerden siyah-beyazlı kulübe 1 milyon 60 bin TL para cezası verdi. Ayrıca, bazı tribün bloklarındaki taraftarların elektronik biletleri, bir sonraki deplasman maçı için bloke edildi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'a Trabzonspor deplasmanından en ağır faturayı kesti. PFDK, çeşitli sebeplerden siyah-beyazlı kulübe 1 milyon 60 bin TL para cezası verdi. Ayrıca, bazı tribün bloklarındaki taraftarların elektronik biletleri, bir sonraki deplasman maçı için bloke edildi.