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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Yasin Özcan kiralanacak

Yasin Özcan kiralanacak

Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya transferinde takasla Beşiktaş'a gelen Yasin Özcan devre arasında kiralanacak. Teknik direktör Vincenzo İtaliano çok yetenekli bulduğu Yasin'in mutlaka oynayarak gelişmesi gerektiğini düşünüyor. İtalyan çalıştırıcı "Yasin'in büyük bir kalitesi var. Ona şu anda forma veremediğim için mutsuzum. Ancak futbol böyle bir şey. Yasin'e güveniyorum. Kiralık olarak giderse kendini geliştirecektir" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 06:50
Yasin Özcan kiralanacak
Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya transferinde takasla Beşiktaş'a gelen Yasin Özcan devre arasında kiralanacak. Teknik direktör Vincenzo İtaliano çok yetenekli bulduğu Yasin'in mutlaka oynayarak gelişmesi gerektiğini düşünüyor. İtalyan çalıştırıcı "Yasin'in büyük bir kalitesi var. Ona şu anda forma veremediğim için mutsuzum. Ancak futbol böyle bir şey. Yasin'e güveniyorum. Kiralık olarak giderse kendini geliştirecektir" dedi.
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