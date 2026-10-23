Ümit Akdağ alışıyor

Kartal'ın Alanyaspor'dan renklerine bağladığı Ümit Akdağ her geçen gün üzerine koyarak gidiyor. Antrenman performansı teknik direktör Vincenzo İtaliano tarafından çok beğenilen genç savunma oyuncusu kısa sürede rotasyonun önemli parçalarından biri olacak. Ümit de büyük takımda formayı kapmanın zor olduğunu, bunu başarıp daha sonra da üzerinden bir daha çıkarmayacağını belirtti.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 06:50
Kartal'ın Alanyaspor'dan renklerine bağladığı Ümit Akdağ her geçen gün üzerine koyarak gidiyor. Antrenman performansı teknik direktör Vincenzo İtaliano tarafından çok beğenilen genç savunma oyuncusu kısa sürede rotasyonun önemli parçalarından biri olacak. Ümit de büyük takımda formayı kapmanın zor olduğunu, bunu başarıp daha sonra da üzerinden bir daha çıkarmayacağını belirtti.