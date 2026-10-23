Taraftar, hafta içi olmasına ve maçın saat 22.00'de başlamasına rağmen tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Harika bir taraftarımız var. Bugün de tribünlerde müthiş bir atmosfer var. İlk yarıda iki takımın da çok fazla atak bulamadığı, birbirinin üstüne çok fazla gitmediği, orta alan mücadelelerinin daha fazla olduğu bir maç temposuyla devam ederken Salih Özcan harika bir pas attı. Sonradan oyuna giren Ndidi, savunmanın arkasına güzel sızdı. Tam ilk yarı berabere bitecek diye beklerken Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Beşiktaş, ikinci yarıya ilk yarının sonunda gelen golün moraliyle başlamıştı. Ancak ikinci yarının başında yenilen gol, skoru 1-1'e getirdi. Rakibin paslaşarak sağ çizgiden ortaya çevirdiği topta, ceza sahasının merkezinde bu kadar kolay vuruş imkânı tanınmaması gerekiyordu. İlk golü yazarken hemen ardından ikinci gol de geldi.