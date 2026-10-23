CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Spor yazarları Beşiktaş-Crystal Palace maçını değerlendirdi

Spor yazarları Beşiktaş-Crystal Palace maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kalarak ilk kez puan kaybetti. Fotomaç Gazetesi yazarları, siyah-beyazlıların İngiliz ekibiyle oynadığı mücadeleyi çarpıcı ifadelerle yorumladı. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 07:38
Spor yazarları Beşiktaş-Crystal Palace maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR-DELİ CESARETİ YEDİ PUAN

Karşında geçen yılın Konferans Ligi şampiyonu Crystal Palace var ve sen ağır rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkıyorsun. Savunmadaki dört oyuncu ilk kez birlikte oynuyor… Kim ne derse desin, bu, deli cesareti isteyen bir karar! İtaliano da bu anlamda tam bir deli zaten!

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Spor yazarları Beşiktaş-Crystal Palace maçını değerlendirdi

Rakip, geçen hafta kendi sahasında beş gol yemiş olabilir ama oynadığı ligin doğası gereği çata çat futbolda iyiler. İtmek, çekmek, sert ikili mücadelelerde ayakta kalmak onların işi… İşin iyi tarafı Kartal yürekliler de oyunun her bölümünde kıran kırana oynadılar. Pes etmediler…

Spor yazarları Beşiktaş-Crystal Palace maçını değerlendirdi

Sakatlanan Miretti'nin yerine oyuna giren Salih, birçok arkadaşının yapamadığını yaptı. Savunma arkasına koşu yapan Ndidi'yi gördü ve attığı harika pası asiste dönüştürdü. Beşiktaş aslında beklemediği bir anda öne geçti. Çünkü o dakikaya kadar pozisyonları bulan taraf konuk Crystal Palace'tı. İkinci yarıda konuk takım üst üste iki gol bulunca İtaliano ilk neşteri vurdu ve yeni Atom Karınca Olaitan'ı sahaya sürdü.

Spor yazarları Beşiktaş-Crystal Palace maçını değerlendirdi

Bu bölümde topu rakibe bırakmayan, müthiş bir baskı kuran Kartal, Olaitan'ın iki rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı nefis vuruşla eşitliği sağladı. Ardından İtaliano, önde topu tutamayan Oh ile sağ kanatta ileri gitmek yerine daha çok geriye, yani etkisiz bölgeye oynayan İlhan'ı kenara alıp Vlahovic'i oyuna sürdü. Bu hamleler Beşiktaş'ın oyun üstünlüğünü korumasını sağladı.

Spor yazarları Beşiktaş-Crystal Palace maçını değerlendirdi

Öyle ki Ümit, son dakikalarda kırmızı kartla oyun dışında kalmasına rağmen Kartal, cebine koyduğu bir puanı kaptırmadı. UEFA Avrupa Ligi'nde üç maçta yedi puan… Neresinden bakarsanız bakın, şahane! Üstelik önünde nispeten daha kolay maçlar da varken… Bundan iyisi Şam'da kayısı!

Spor yazarları Beşiktaş-Crystal Palace maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR-YAZIK OLDU

Beşiktaş, iyi oynayıp kaybettiği Trabzonspor maçının ardından yenilgi yüzü görmediği Avrupa Ligi'nde evinde Crystal Palace'ı konuk ediyor. Yoğun maç temposundan dolayı Italiano, rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkıyor. Forma şansı bulamayan oyuncuların bu şansları değerlendirmeleri gerekiyor. Kartal, üzerinde çok fazla durduğum bir oyuncu. Başta Kartal olmak üzere diğer rotasyona giren oyuncular için Italiano'nun verdiği bu şans çok önemli bir fırsat.

Spor yazarları Beşiktaş-Crystal Palace maçını değerlendirdi

Taraftar, hafta içi olmasına ve maçın saat 22.00'de başlamasına rağmen tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Harika bir taraftarımız var. Bugün de tribünlerde müthiş bir atmosfer var. İlk yarıda iki takımın da çok fazla atak bulamadığı, birbirinin üstüne çok fazla gitmediği, orta alan mücadelelerinin daha fazla olduğu bir maç temposuyla devam ederken Salih Özcan harika bir pas attı. Sonradan oyuna giren Ndidi, savunmanın arkasına güzel sızdı. Tam ilk yarı berabere bitecek diye beklerken Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Spor yazarları Beşiktaş-Crystal Palace maçını değerlendirdi

Beşiktaş, ikinci yarıya ilk yarının sonunda gelen golün moraliyle başlamıştı. Ancak ikinci yarının başında yenilen gol, skoru 1-1'e getirdi. Rakibin paslaşarak sağ çizgiden ortaya çevirdiği topta, ceza sahasının merkezinde bu kadar kolay vuruş imkânı tanınmaması gerekiyordu. İlk golü yazarken hemen ardından ikinci gol de geldi.

Spor yazarları Beşiktaş-Crystal Palace maçını değerlendirdi

Bu seviyede böyle amatörce hataların yapılmaması gerekiyor. Paslaşırken bir anda yapılan acemice bir hata affedilmiyor. Beşiktaş, ikinci yarının başında art arda yediği iki golle 2-1 yenik duruma düşüyor. Olacak şey değil! Beşiktaş o kadar vasat bir futbol oynuyor ki Oh ileride yalnız kalıyor, topla buluşamıyor. Beşiktaş, geriye düştükten sonra topa hâkim oldu. Yapılan değişikliklerle birlikte oyunu tamamen rakip kaleye yıktı ve sonunda aradığı golü buldu. Olaitan, uzaktan harika bir vuruşla skoru 2-2'ye getirdi. Italiano, beraberlikle yetinmeyecek gibi görünüyor.

Spor yazarları Beşiktaş-Crystal Palace maçını değerlendirdi

Hemen Vlahović ve Černı hamlelerini yaptı. Beşiktaş, as oyuncularını oyuna sokmuş ve tempoyu yakalamıştı ki Ümit Akdağ'ın gördüğü kırmızı kart hiç de iyi olmadı. Bu seviyede profesyonel bir futbolcunun bu şekilde kırmızı kart görmesi çok büyük amatörlük. Uzun yıllardır izlediğim en kötü İngiliz takımıydı. Beşiktaş bu takımı yenmeliydi.

Salah'a büyük övgü! "Yeryüzündeki en büyük Müslüman futbolcu"
Italiano'ya sert eleştiri! "Ne düşündüğünü anlamak mümkün değil"
DİĞER
Trabzonspor’da Noah Saviolo’dan transfer itirafı! ‘Başkasını izlemeye geldi’
Yeni Parti ve CHP'nin kaos siyasetine tepki: A Haber ve Berat Albayrak'a iftiralar soygunu kapatamaz!
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe derbiyi kaybederse yeni teknik adam o olacak!
Beşiktaş evinde C. Palace ile berabere kaldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alanyaspor-Kocaelispor maçı ne zaman ve saat kaçta? Alanyaspor-Kocaelispor maçı ne zaman ve saat kaçta? 08:19
Italiano'ya sert eleştiri! "Ne düşündüğünü anlamak mümkün değil" Italiano'ya sert eleştiri! "Ne düşündüğünü anlamak mümkün değil" 08:09
Usta yazardan flaş sözler! "Italiano tam bir deli" Usta yazardan flaş sözler! "Italiano tam bir deli" 07:38
Salah'a büyük övgü! "Yeryüzündeki en büyük Müslüman futbolcu" Salah'a büyük övgü! "Yeryüzündeki en büyük Müslüman futbolcu" 07:21
Andre Onana trafik kazası geçirdi Andre Onana trafik kazası geçirdi 06:46
Türk derbisi Efes'in Türk derbisi Efes'in 01:42
Daha Eski
Deli cesareti yedi puan! Deli cesareti yedi puan! 01:39
İtaliano şaşırttı İtaliano şaşırttı 01:38
Olaitan oyunu değiştirdi Olaitan oyunu değiştirdi 01:37
Bu Kartal yıkılmaz Bu Kartal yıkılmaz 01:36
Avrupalı Kartal Avrupalı Kartal 01:35
F.Bahçe ve G.Saray'ın tur atlama ihtimali belli oldu! F.Bahçe ve G.Saray'ın tur atlama ihtimali belli oldu! 01:11