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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Salih Özcan’dan klas asist

Salih Özcan’dan klas asist

Sakatlık geçiren Fabio Miretti'nin yerine oyuna dahil olan Salih Özcan yine büyük oynadı. Milli futbolcu 45+2'de savunmanın arkasına sarkan Ndidi'ye klas pas attı. Nijeryalı futbolcu topu ağlarla buluştururken, Salih Özcan bu sezon siyah-beyazlı formayla ilk kez gole katkı yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 06:50
Salih Özcan’dan klas asist
Sakatlık geçiren Fabio Miretti'nin yerine oyuna dahil olan Salih Özcan yine büyük oynadı. Milli futbolcu 45+2'de savunmanın arkasına sarkan Ndidi'ye klas pas attı. Nijeryalı futbolcu topu ağlarla buluştururken, Salih Özcan bu sezon siyah-beyazlı formayla ilk kez gole katkı yaptı.
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