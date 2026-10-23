Salih Özcan’dan klas asist

Sakatlık geçiren Fabio Miretti'nin yerine oyuna dahil olan Salih Özcan yine büyük oynadı. Milli futbolcu 45+2'de savunmanın arkasına sarkan Ndidi'ye klas pas attı. Nijeryalı futbolcu topu ağlarla buluştururken, Salih Özcan bu sezon siyah-beyazlı formayla ilk kez gole katkı yaptı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 06:50
Sakatlık geçiren Fabio Miretti'nin yerine oyuna dahil olan Salih Özcan yine büyük oynadı. Milli futbolcu 45+2'de savunmanın arkasına sarkan Ndidi'ye klas pas attı. Nijeryalı futbolcu topu ağlarla buluştururken, Salih Özcan bu sezon siyah-beyazlı formayla ilk kez gole katkı yaptı.