Öztürk yönetecek

Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu. Beşiktaş'ın Tüpraş Stadı'nda Başakşehir'i konuk edeceği karşılaşmayı Ümit Öztürk'ün yöneteceği açıklandı. Öztürk, Beşiktaş'ın 20 karşılaşmasını yönetti. Kartal bu maçların 12'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı. 4'er de mağlubiyet ve beraberlik yaşadı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 06:50
Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri belli oldu. Beşiktaş'ın Tüpraş Stadı'nda Başakşehir'i konuk edeceği karşılaşmayı Ümit Öztürk'ün yöneteceği açıklandı. Öztürk, Beşiktaş'ın 20 karşılaşmasını yönetti. Kartal bu maçların 12'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı. 4'er de mağlubiyet ve beraberlik yaşadı.