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Anasayfa Beşiktaş Ouattara çok çalıştı

Ouattara çok çalıştı

Beşiktaş'ın sezon başında Monaco'dan renklerine bağladığı Kassoum Ouattara, Rıdvan Yılmaz'ın yerine ilk 11'de maça başladı. 22 yaşındaki sol bek, görev yaptığı alanı başarıyla savunurken, hücuma da önemli katkıda bulundu. Sol kanatta mekik dokuyan genç futbolcu, tribünlerden büyük alkış aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 06:50
Ouattara çok çalıştı
Beşiktaş'ın sezon başında Monaco'dan renklerine bağladığı Kassoum Ouattara, Rıdvan Yılmaz'ın yerine ilk 11'de maça başladı. 22 yaşındaki sol bek, görev yaptığı alanı başarıyla savunurken, hücuma da önemli katkıda bulundu. Sol kanatta mekik dokuyan genç futbolcu, tribünlerden büyük alkış aldı.
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