Orkun Kökçü Kasımpaşa’ya

Kartal'da kaptan Orkun Kökçü, Trabzonspor'dan sonra Crystal Palace mücadelesinde de forma giymedi. Başakşehir ile pazartesi günü oynanacak randevuda da kadroda olması beklenmiyor. Sağlık heyeti onu Kasımpaşa ile deplasmanda oynanacak karşılamaya hazırlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Siyah-beyazlıların kaptanı da bir an önce sahalara dönmek istiyor.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 06:50
Kartal'da kaptan Orkun Kökçü, Trabzonspor'dan sonra Crystal Palace mücadelesinde de forma giymedi. Başakşehir ile pazartesi günü oynanacak randevuda da kadroda olması beklenmiyor. Sağlık heyeti onu Kasımpaşa ile deplasmanda oynanacak karşılamaya hazırlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Siyah-beyazlıların kaptanı da bir an önce sahalara dönmek istiyor.