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Anasayfa Beşiktaş Ömer Üründül Beşiktaş-Crystal Palace maçını yorumladı

Ömer Üründül Beşiktaş-Crystal Palace maçını yorumladı

Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 3. hafta maçında ağırladığı Crystal Palace ile 2-2 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Beşiktaş-Crystal Palace maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 08:09
Ömer Üründül Beşiktaş-Crystal Palace maçını yorumladı

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında Crystal Palace'ı konuk etti.

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Ömer Üründül Beşiktaş-Crystal Palace maçını yorumladı

Siyah-beyazlılar, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak rakibiyle puanları paylaştı.

Ömer Üründül Beşiktaş-Crystal Palace maçını yorumladı

Beşiktaş'ın golleri Wilfried Ndidi ve Olaitan'dan gelirken, Crystal Palace'ın gollerini Yeremy Pino ve Jean-Philippe Mateta kaydetti.

Ömer Üründül Beşiktaş-Crystal Palace maçını yorumladı

Siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 7'ye yükseltirken, İngiliz ekibi puanını 4'e çıkardı.

Ömer Üründül Beşiktaş-Crystal Palace maçını yorumladı

Usta yazar Ömer Üründül, Beşiktaş-Crystal Palace maçını Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

Ömer Üründül Beşiktaş-Crystal Palace maçını yorumladı

ÖMER ÜRÜNDÜL-DEĞİŞİKLİKLER MAÇA DENGEYİ GETİRDİ

Dün gece teknik direktör Italiano'nun harakiri yaptığı maçta Beşiktaş'ın aldığı 1 puan altındır. Gerçekten Italiano'yu anlamak mümkün değil. Ne düşündüğünü anlamak mümkün değil. İçeride tehlikeli bir takımla oynuyorsun kazanırsan ilk 8 ihtimali doğruyor. Senin lig maçın pazartesi evinde. Sahaya rekor rotasyon çıkıyorsun.

Ömer Üründül Beşiktaş-Crystal Palace maçını yorumladı

Orta sahaya bakıyorum; Ndidi, Miretti, Kartal. Hiç birbirleriyle oynamamışlar. Nasıl organize olacaklar. Daha da önemlisi defans bloğu. En az oynanması gereken bölgedir. Hiç birbirlerini tanımayan 4 kişi. Böyle bir tabloda Beşiktaş seyircisinin desteğiyle ilk yarıyı hücuma çıkamadan, devamlı top kayıpları yaparak ama işi idare ederek, az pozisyon vererek son dakikaya geldi.

Ömer Üründül Beşiktaş-Crystal Palace maçını yorumladı

Salih'in mükemmel uzun topunda da Ndidi ile çok kaliteli bir gole imza attı. İşte burada beklediğim şuydu: Hiç olmazsa ikinci devreye rotasyonu azaltan iki değişiklikle başlaması. Italiano bunu yapmayınca devre başında 10 dakika içerisinde skor dezavantajına düşüldü. Sonrasında bütün hamleleri yaptı. Beşiktaş hemen kontrolü ele aldı.

Ömer Üründül Beşiktaş-Crystal Palace maçını yorumladı

Olaitan'ın golüyle dengeyi getirdi. Üçüncü gol de gelebilirdi ama Ümit'in gördüğü kırmızı kartla yine sıkıntılar başladı. Neyse ki sonuç değişmedi. Ümit'e de bir eleştiri yapamıyorum. Bugüne kadar sayılı dakikalar forma giydi sonra Premier Lig takımı karşısında görevlendirildi. Italiano, tuhaf hatalarından vazgeçmezse kendisine gösterilen sevgi ve güven terse döner.

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