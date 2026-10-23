Olaitan oyunu değiştirdi

Beşiktaş'ın bu sezon parlayan isimlerinden biri olan Junior Olaitan, Crystal Palace maçına yedek kulübesinde başladı. Siyah-beyazlıların orta sahadaki dinamosu, Vincenzo İtaliano tarafından 64'te oyuna alındı. Kartal Yılmaz'ın yerine oyuna giren Beninli, Beşiktaş'ın gidişatını da değiştirdi. Olaitan'ın oyuna girmesiyle birlikte siyah-beyazlılar orta sahadaki üstünlüğü eline aldı. Farkını ortaya koyan genç oyuncu, 73'te ise iki rakibinden sıyrıldı ve ceza sahası dışından yaptığı vuruşla da Beşiktaş'a beraberliği getirdi.

İLK GOLÜNÜ ATTI

Bu sezon Süper Lig, Avrupa Ligi Elemeleri ve Avrupa Ligi'nde toplamda 16 maça çıkan Olaitan, bu karşılaşmalarda 7 kez asist yapmıştı. Beninli oyuncu, dün bu sezonki ilk golünü attı.