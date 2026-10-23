Ndidi’den golcü vuruşu

Siyah-beyazlı takımda Wilfried Ndidi sahaya kaptan olarak çıktı. Dinamo gibi çalışan Nijeryalı orta saha, 45+2'de sahneye çıktı. Salih Özcan'ın enfes pasında savunmanın arkasına sarkan 29 yaşındaki yıldız, santrfor vuruşuyla sol çaprazdan topu uzak köşeden filelerle buluşturdu. Ndidi böylece bu sezon ilk golünü kaydetti. 4 yıl sonra Avrupa kupalarında ağları sallayan tecrübeli oyuncu, "İyi bir maç oldu. İlk yarı yavaş başladık ama momentumu yakaladık ve golü bulduk. İkinci yarıda da benzeri oldu" diye konuştu.

FORMA KAFADA!

Beşiktaş-Crystal Palace maçının 8'inci dakikasında ilginç bir enstantane yaşandı. İkili mücadelede İngiliz ekibinin forveti Jean-Philippe Mateta, kaptan Ndidi'nin formasından çekti. Forması kafasına kadar gelen Nijeryalı oyuncu önünü göremedi.