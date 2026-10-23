Murillo’ya özel görev

Bu sezon çıktığı 15 maçta 4 defa ağları sarsan Amir Murillo, Başakşehir karşısında da Kartal'ın en büyük kozlarından biri olacak. Teknik direktör Vincenzo İtaliano, Panamalı futbolcusuna özel görev verdi. Özellikle sol kanattan yapılan ortalarda mutlaka ceza sahası içinde olmasını istedi. 1.85 boyuyla beklere karşı havadan üstünlük sağlayan Murillo her iki ayağıyla yaptığı kaliteli vuruşlarla da sürpriz gol ayağı durumunda.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 06:50
Bu sezon çıktığı 15 maçta 4 defa ağları sarsan Amir Murillo, Başakşehir karşısında da Kartal'ın en büyük kozlarından biri olacak. Teknik direktör Vincenzo İtaliano, Panamalı futbolcusuna özel görev verdi. Özellikle sol kanattan yapılan ortalarda mutlaka ceza sahası içinde olmasını istedi. 1.85 boyuyla beklere karşı havadan üstünlük sağlayan Murillo her iki ayağıyla yaptığı kaliteli vuruşlarla da sürpriz gol ayağı durumunda.