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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Miretti oyuna devam edemedi

Miretti oyuna devam edemedi

Italiano'nun ilk 11'de sahaya sürdüğü Fabio Miretti, 36'ncı dakikada sakatlık geçirdi. Orta sahadan topla çıkmak isterken Kamada'nın müdahalesiyle yerde kalan İtalyan futbolcu, oyuna devam edemedi. Sağ omzundan sakatlanan genç oyuncunun durumu çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 06:50
Miretti oyuna devam edemedi
Italiano'nun ilk 11'de sahaya sürdüğü Fabio Miretti, 36'ncı dakikada sakatlık geçirdi. Orta sahadan topla çıkmak isterken Kamada'nın müdahalesiyle yerde kalan İtalyan futbolcu, oyuna devam edemedi. Sağ omzundan sakatlanan genç oyuncunun durumu çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.
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