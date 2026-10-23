Miretti oyuna devam edemedi

Italiano'nun ilk 11'de sahaya sürdüğü Fabio Miretti, 36'ncı dakikada sakatlık geçirdi. Orta sahadan topla çıkmak isterken Kamada'nın müdahalesiyle yerde kalan İtalyan futbolcu, oyuna devam edemedi. Sağ omzundan sakatlanan genç oyuncunun durumu çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 06:50
Italiano'nun ilk 11'de sahaya sürdüğü Fabio Miretti, 36'ncı dakikada sakatlık geçirdi. Orta sahadan topla çıkmak isterken Kamada'nın müdahalesiyle yerde kalan İtalyan futbolcu, oyuna devam edemedi. Sağ omzundan sakatlanan genç oyuncunun durumu çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.