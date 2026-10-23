Kaleci Nübel yine 2 gol yedi

Siyah-beyazlı takımın Alman file bekçisi Alexander Nübel, Crystal Palace karşısında da kalesinde 2 gol gördü. Tecrübeli eldiven geçen hafta 3-2 kazanılan Hoffenheim ve 2-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlanan dev derbide de kalesinde 2 gole engel olamamıştı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 06:50
Siyah-beyazlı takımın Alman file bekçisi Alexander Nübel, Crystal Palace karşısında da kalesinde 2 gol gördü. Tecrübeli eldiven geçen hafta 3-2 kazanılan Hoffenheim ve 2-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlanan dev derbide de kalesinde 2 gole engel olamamıştı.