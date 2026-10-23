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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş İyi reaksiyon gösterdik

İyi reaksiyon gösterdik

Vincenzo Italiano 4 gollü düelloyu böyle yorumladı: “İlk yarıya iyi başladık, ama ikinci yarıda yavaştık. Goller yedik ancak sonrasında iyi bir reaksiyon gösterdik. Avrupa’da hala kaybetmedik. İyi iş çıkardığımızı düşünüyorum.”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 06:50
İyi reaksiyon gösterdik

Beşiktaş'ın başında ilk beraberliğini alan teknik direktör Vincenzo İtaliano, 90 dakikanın ardından müthiş düelloya sahne olan karşılaşmayı değerlendirdi. Takımının performansından memnun olan İtalyan hoca şöyle konuştu: "Kaliteli bir takıma karşı oynadık. İlk yarıya iyi başladık, ama ikinci yarıda yavaştık. Goller yedik ancak sonrasında iyi bir reaksiyon gösterdik. 10 kişi kalmamıza rağmen puan almayı başardık. Avrupa'da hala kaybetmedik. Bu zordu ama bence iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum.

ELİMİZDEN GELENİ YAPMALIYIZ

Baktığımız zaman geçen hafta deplasmanda mağlup ettiğimiz Hoffenheim, bu hafta Lyon'u 3-0 yendi. Crystal Palace iyi takım. Marsilya da öyle. Maçlarımız gerçekten çok zor. O yüzden elimizden geleni yapmalıyız. Maalesef bugün Miretti sakatlandı. Yoğun maç trafiği sakatlık riskini artırıyor. Maçların birbirine bu kadar yakın olması nedeniyle böyle bir 11 tercih etmek zorundaydık. Az süre alan oyunculara süre verdim. Bence bugün en önemli şey, kaybetmemek ve iyi gidişatımızı sürdürmekti."

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