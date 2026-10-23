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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Italiano şut çalıştırıyor

Italiano şut çalıştırıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in hücumda en aktif takımlarından biri. Rakip kaleye maç başı 17.8 şut gönderiyorlar. Bunların 6.4'ü isabetli oluyor. Kartal'ın 8 maçta 18 golü bulunuyor. Teknik direktör Vincenzo İtaliano, ortalama şut sayısından memnun. Bu rakamı yine de yukarı çekmeyi planlıyor. Asıl hedefi ise isabetli şut sayısını artırarak maçları daha kolay kopartmak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 06:50
Italiano şut çalıştırıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in hücumda en aktif takımlarından biri. Rakip kaleye maç başı 17.8 şut gönderiyorlar. Bunların 6.4'ü isabetli oluyor. Kartal'ın 8 maçta 18 golü bulunuyor. Teknik direktör Vincenzo İtaliano, ortalama şut sayısından memnun. Bu rakamı yine de yukarı çekmeyi planlıyor. Asıl hedefi ise isabetli şut sayısını artırarak maçları daha kolay kopartmak.

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