Italiano şut çalıştırıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in hücumda en aktif takımlarından biri. Rakip kaleye maç başı 17.8 şut gönderiyorlar. Bunların 6.4'ü isabetli oluyor. Kartal'ın 8 maçta 18 golü bulunuyor. Teknik direktör Vincenzo İtaliano, ortalama şut sayısından memnun. Bu rakamı yine de yukarı çekmeyi planlıyor. Asıl hedefi ise isabetli şut sayısını artırarak maçları daha kolay kopartmak.