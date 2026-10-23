İtaliano şaşırttı

İdeal 11 algısını yıkan ve her maça farklı isimlerle çıkan Vincenzo İtaliano, Crystal Palace karşısında ise büyük bir rotasyona giderek herkesi şaşırttı. İtalyan çalıştırıcı, son oynanan Trabzonspor mücadelesinin 11'inde görev verdiği tam 8 ismi dün kızağa çekti. Trabzon'da sahada olan Nübel, Torssard ve Miretti dün de 11'deydi. Diğer isimler tamamen değişti.