Ismaila Sarr’a 1 dakika ceza!

Beşiktaş-Crystal Palace müsabakasının 61'inci dakikasında İFAB'ın yeni kuralı uygulandı. Oyuncu değişikliği yapan İngiliz temsilcisinde Dwight McNeil ağır hareket edince 10 saniye kuralını ihlal etmiş oldu. İsmaila Sarr bu nedenle 1 dakika kenarda bekledikten sonra oyuna dahil oldu.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 06:50
Beşiktaş-Crystal Palace müsabakasının 61'inci dakikasında İFAB'ın yeni kuralı uygulandı. Oyuncu değişikliği yapan İngiliz temsilcisinde Dwight McNeil ağır hareket edince 10 saniye kuralını ihlal etmiş oldu. İsmaila Sarr bu nedenle 1 dakika kenarda bekledikten sonra oyuna dahil oldu.