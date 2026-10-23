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Anasayfa Beşiktaş Dolmabahçe'de görsel şov

Dolmabahçe'de görsel şov

Beşiktaş taraftarı, Crystal Palace maçı öncesinde kale arkasındaki koreografi ve doğu tribünde açılan pankartla Tüpraş Stadı'nda görsel şov yaptı. Kale arkasında Kartal figürünün göğe yükseldiği ve "Asla teslim olma, asla vazgeçme" yazısının yer aldığı koreografi, tribünlerdeki coşkuyu artırdı. Ayrıca doğu tribünde de açılan pankartta "Karanlığın ardından Kartal yükselir" yazısı yer aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 06:50
Dolmabahçe'de görsel şov

Beşiktaş taraftarı, Crystal Palace maçı öncesinde kale arkasındaki koreografi ve doğu tribünde açılan pankartla Tüpraş Stadı'nda görsel şov yaptı. Kale arkasında Kartal figürünün göğe yükseldiği ve "Asla teslim olma, asla vazgeçme" yazısının yer aldığı koreografi, tribünlerdeki coşkuyu artırdı. Ayrıca doğu tribünde de açılan pankartta "Karanlığın ardından Kartal yükselir" yazısı yer aldı.

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