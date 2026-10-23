Bu Kartal yıkılmaz

Ndidi attı, Pino ve Mateta cevap verdi. Olaitan'ın füzesi ile skoru eşitledik, 10 kişi ile İngiliz ekibine kök söktürdük

Marsilya'yı 4-1, Hoffenheim'ı 3-2 yenerek Avrupa Ligi'ne müthiş başlayan; bu yıl Avrupa'da oynadığı sekiz maçın yedisini kazanan Beşiktaş, Crystal Palace'ı elinden kaçırdı. İtaliano'nun Trabzonspor derbisine göre 8 farklı oyuncuyu sahaya sürdüğü maçın ilk yarısında etkili olamadık. İlk isabetli şutumuzda 45+2'de Ndidi ile öne geçtik: 1-0.

51'de Pino, 55'te Mateta'nın golleri ile sarsıldık ama pes etmedik. 64'te giren Olaitan'ın 73'teki füzesi Tüpraş Stadı'nı bayram yerine çevirdi: 2-2. İngiliz ekibini bunaltmışken 77'de Ümit direkt kırmızı kart gördü, 10 kişi kaldık. Yine saldırdık, kök söktürdük ancak istediğimiz golü bulamadık. Haftayı yedi puana sekizinci kapattık.