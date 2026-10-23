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Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Fabio Miretti...

Beşiktaş, Crystal Palace maçında sakatlanan Fabio Miretti'nin sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma (Akromioklavikuler Eklem Ayrışması) saptandığını açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 14:45 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2026 14:51
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Fabio Miretti...

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Crystal Palace'ı ağırlayan Beşiktaş'ta Fabio Miretti, omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edememişti. Siyah-beyazlılar, İtalyan futbolcunun sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma (Akromioklavikuler Eklem Ayrışması) saptandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın dün akşam Crystal Palace ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında omzu üzerine düşerek yaralanan ve müsabakaya devam edemeyen futbolcumuz Fabio Miretti'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen radyolojik görüntülemelerinde sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma (Akromioklavikuler Eklem Ayrışması) saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

4-6 HAFTA YOK

Sağ omuz-köprücük kemiği eklem bölgesinde yaralanma tespit edilen Fabio Miretti'nin 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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