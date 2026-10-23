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Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş'tan orta sahaya 18 milyon euro'luk süper yıldız! Transfer harekatı başladı

Beşiktaş'tan orta sahaya 18 milyon euro'luk süper yıldız! Transfer harekatı başladı

Devre arası transfer dönemi için kollarını sıvayan Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda orta sahaya dünya çapında bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların ilk hedefi Newcastle United forması giyen Joe Willock.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 06:50
Beşiktaş'tan orta sahaya 18 milyon euro'luk süper yıldız! Transfer harekatı başladı

Siyah-beyazlılar devre arasında orta sahasına mutlaka bir takviye yapacak. Teknik direktör Vincenzo İtaliano, Orkun Kökçü, Junior Olaitan ve Salih Özcan'ın performanslarından memnun. Ancak bu 3 isimden biri olmayınca devreye Miretti veya Kartal Kayra Yılmaz giriyor. Bu durumda da takımın oyun planı tamamen bozuluyor. İtalyan çalıştırıcı buraya net bir takviye yapılmasını istiyor. Listenin ilk sırasında Newcastle United'dan Joe Willock yer alıyor. İngiliz yıldız da sıcak bakıyor

BONSERVİSİ 18 MİLYON EURO

Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı kısa süre önce yaptığı konuşmada transfer döneminden aklında Joe Willock'un kaldığını söylemişti. "Olursa o olur" ifadesiyle 27 yaşındaki futbolcuya devre arasında yeniden teklif yapacaklarını duyurmuştu. Newcastle United cephesi oyuncusunu göndermeye ilk aşamada sıcak bakmasa da siyah-beyazlılar baskılı bir tutum sergileyecek. Beşiktaş, 18 milyon euro ödemeye hazır. Merkez orta saha oyuncusu bu bölge dışında 10 numara ve orta sahanın sağında da görev yapabiliyor.

9 MAÇTA 3 GOLÜ VAR

Joe Willock, Newcastle United'da yeni sezona görkemli bir başlangıç yaptı. Premier Lig'de 7 maçta 2 defa fileleri havalandırdı. Kupada da 2 maçta 1 gol kaydetti.

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