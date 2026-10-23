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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş-Crystal Palace maçı İngiltere'de manşetlerde!

Beşiktaş-Crystal Palace maçı İngiltere'de manşetlerde!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi’nin 3’üncü haftasında kendi evinde Crystal Palace karşısında aldığı beraberlik İngiliz basınında geniş yer buldu. İngiliz basını, Crystal Palace’ın 10 kişi kalan Beşiktaş karşısında galibiyeti elde edememesine dikkat çekti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 14:03
Beşiktaş-Crystal Palace maçı İngiltere'de manşetlerde!

İngiltere'nin önde gelen medya kuruluşlarından olan Sky Sports, Crystal Palace defansının Beşiktaş karşısında etkisiz kaldığını belirterek, Beşiktaş'ın ilk isabetli şutunda gol atmasını vurguladı. The Times, Crystal Palace'ın Beşiktaş karşısında moral kazanıp kötü gidişatına dur diyebileceği bir galibiyeti kaçırdığını yazdı. The Guardian ise İngiliz ekibinin galibiyeti kaçırdığını ancak Brighton karşısındaki 5-0'lık yenilgiye kıyasla performansını önemli ölçüde geliştirdiğini belirtti.

SKY SPORTS: BEŞİKTAŞ'IN GOLÜ OYUNUN AKIŞINA TERS

Sky Sports, karşılaşmanıın ilk dakikalarında Crystal Palace'ın etkili olduğunu belirterek Mateta'nın 5'inci dakikada kaydettiği golün VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal ettiğini aktardı. İngiliz yayın kuruluşu, Ndidi'nin ilk yarının son anlarında attığı golü ise oyunun akışına ters olarak değerlendirdi. Haberde Beşiktaş'ın ilk isabetli şutuyla öne geçtiği de aktarıldı. İkinci yarıda Pino ve Mateta'nın golleriyle üstünlüğü ele geçiren İngiliz ekibi, Olaitan golüne engel olamadı. Beşiktaş, 77'nci dakikada gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Sky Sports, Mateta'nın geçen sezon oynanan UEFA Konferans Ligi finalinden bu yana ilk kez gol sevinci yaşadığını belirtirken, İngiliz ekibinin İstanbul'dan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldığının altını çizdi.

THE TIMES: MORAL KAZANDIRACAK GALİBİYETİ KAÇIRDILAR

The Times, Crystal Palace'ın Beşiktaş karşısında moral kazanıp kötü gidişatına dur diyebileceği bir galibiyeti kaçırdığını yazdı. İngiliz ekibi Brighton karşısında ağır yenilginin ardından performansını geliştirdiğini ancak savunma hatalarını tekrarladığını belirtti. The Times, teknik direktör Sage'nin üzerindeki baskının artarak devam ettiğini ve karşılaşmanın skorundan ziyade Mateta ve Ndidi arasında yaşanan ilginç pozisyona odaklandı. İkili arasındaki mücadele Mateta'nın çektiği forma Ndidi'nin başına kadar çıktı. Gazete, görüntülerin sosyal medyada ilgi çektiğini ve hakemin pozisyona faul çalmamasının tartışma yarattığını aktardı.

THE GUARDIAN: KAZANAMADIKLARI İÇİN RAHATSIZLIK DUYACAKLAR

The Guardian, İngiliz ekibinin galibiyeti kaçırdığını ancak Brighton karşısındaki 5-0'lık yenilgiye kıyasla performansını önemli ölçüde geliştirdiğini belirtti. Beşiktaş'ın beraberlik golünü çok uzaklardan atan Olaitan'ın golünün güzelliğine dikkat çekti.

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