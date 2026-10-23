Trabzonspor maçını boş geçen Dusan Vlahovic, Başakşehir karşılaşmasını gözüne kestirdi. Sırp yıldızın ligde oynadığı 6 karşılaşmada 6 golü bulunuyor.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 06:50
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda konuk edeceği Başakşehir mücadelesinden mutlak 3 puan bekliyor. Siyah-beyazlılar bu mücadelede en çok Dusan Vlahovic'e güveniyor. Sırp yıldız, Süper Lig'de çıktığı 6 karşılaşmada 6 gol kaydetti. Çorum karşısında hat-trick yaparken, Fenerbahçe, Amed Sportif ve Kocaelispor ağlarını da 1'er defa havalandırdı. 26 yaşındaki golcü gözünü şimdi Başakşehir ile oynanacak karşılaşmaya çevirdi. Yıldız futbolcu "Trabzonspor maçında gol atamadım. Başakşehir'i bana bırakın. O maçta atacağım gollerle takımımı 3 puana taşıyacağım. Sezon sonunda gol krallığı için tabii ki iddialıyım ancak önceliğim Beşiktaş'ın şampiyon olması. Ben ve takım arkadaşlarım tamamen buna konsantre olmuş durumdayız. Herkes inanıyor. Avrupa Kupaları'nda da ileriki turlara erişeceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.