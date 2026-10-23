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Anasayfa Beşiktaş Avrupalı Kartal

Avrupalı Kartal

Beşiktaş, Ndidi’yle öne geçti, Pino beraberliği getirdi, 4 dakika sonra Mateta, skoru Crystal lehine çevirdi, 73’te ise Olaitan skoru belirledi. Kara Kartal 3 maç sonunda Avrupa’da 7 puana yükseldi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 06:50
Avrupalı Kartal

Avrupa Ligi'ndeki ilk iki maçında önce Marsilya'yı deviren ardından da Hoffenheim'ı ezip geçen Beşiktaş, 3. hafta maçında dün Crystal Palace'ı konuk etti. Maça büyük bir rotasyonla başlayan siyah-beyazlılar, ilk yarıda oyun üstünlüğünü rakibine verse de ilk isabetli şutunda golü buldu. Salih'in müthiş pasında savunma arkasına sarkan kaptan Ndidi, Beşiktaş'ı öne geçirdi.

4 DAKİKADA 2 GOL

İkinci yarıda yine baskın olan İngilizlerdi. Dakikalar 51'i gösterdiğinde Pino ile beraberliği yakalayan Premier Lig ekibi, 55'te ise Mateta'yla öne geçti. Bu golden sonra Crystal, savunmaya çekildi. Sazı eline alan temsilcimiz, Olaitan'la 73'te beraberliği yakaladı. 77'de Ümit Akdağ kırmızı gördü. 10 kişi kalmasına rağmen Beşiktaş galibiyet istedi ama olmadı. Maç 2-2 bitti. Kartal puanını 7'ye yükseltti.

SIRA CELTIC'DE

İlk üç maçında 7 puan toplayan Beşiktaş, 5 Kasım Perşembe günü, dördüncü mücadelesinde İskoç ekibi Celtic'e konuk olacak.

15 DAKİKA

Trabzonspor maçı öncesinde mide rahatsızlığı yaşayan ve istenileni veremeyen Vlahovic, dün son 15 dakikada görev yaptı.

KARTAL 8 MAÇ SONRA

Son olarak 27 Ağustos 2026 tarihinde Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Kauno Zalgiris mücadelesine 11'de başlayan Kartal Kayra Yılmaz, tam 8 maç aranın ardından yeniden Teknik Direktör Italiano'dan bu şansı buldu.

OH GERİ DÖNDÜ

Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Almanya'da oynanan Hoffenheim karşılaşmasında attığı 2 golle yıldızlaşan ancak Trabzonspor maçına yedek soyunan Hyeon-Gyu Oh ise Crystal Palace müsabakasıyla formasını geri aldı.

NE YAPTIN DJALO

Maça ilk 11'de başlayan Tiago Djalo, karşılaşmanın 55'inci dakikasında geri pas verdi. Araya giren Mateta, Crystal Palace'ı öne geçiren golü attı. Tecrübeli futbolcu yaptığı bu hata sonrasında büyük üzüntü yaşadı.

İLK MAÇINDA ATILDI

Beşiktaş'ın yeni transferi Ümit Akdağ, ilk kez siyah-beyazlı forma altında bir maça ilk 11'de başladı. Ancak tecrübeli oyuncu, 77'de rakibine yaptığı hareket sonrasında direkt kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.

VAR'DAN ÜÇ KARAR GELDİ

Video Yardımcı Hakem, Beşiktaş-Crystal Palace maçında oldukça yoğun çalıştı ve 90 dakika boyunca orta hakemDanny Makkelie'nin üç kararını değiştirdi. İlk karar 6'ncı dakikada geldi. Crystal'ın Mateta ile attığı golde Hollandalı orta noktayı gösterdi ancak VAR, Mateta'nın ofsaytta olduğunu belirledi. Dakikalar 51'i gösterdiğinde Crystal, Pino ile golü attı, ofsayt bayrağı kalktı, VAR devreye girdi ve golü verdi. 72'de ise Makkelie, Beşiktaş adına korner verdi. VAR, topun İlhan Fakılı'dan dışarı çıktığını belirterek korneri iptal etti.

DOLMABAHÇE GEÇİLMEZ

Beşiktaş, bu sezon Dolmabahçe'de 4'ü Süper Lig, 5'i Avrupa olmak üzere toplamda 9 maça çıktı. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmaların 8'ini kazandı, 1'inden beraberlikle ayrıldı. Evinde rakiplerini darmadağın eden ve geçit vermeyen kara kartal, bu 9 karşılaşmada; 23 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.

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Beşiktaş, Vincenzo İtaliano önderliğinde bu sezon ligde ve Avrupa'da oynadığı 17. maçında ilk kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

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