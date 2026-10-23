Amir Murillo etkili oldu

Vıncenzo İtaliano'nun rotasyon kararı sonrası yedek kulübesinde oturan Amir Murillo, Beşiktaş 2-1 mağlup duruma düştükten sonra 64'üncü dakikada Taylan Bulut'un yerine oyuna girdi. Panamalı sağ bekin oyuna dahil oluşuyla birlikte siyah-beyazlı takım sağ kanatta oldukça etkili oldu.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 06:50
Vıncenzo İtaliano'nun rotasyon kararı sonrası yedek kulübesinde oturan Amir Murillo, Beşiktaş 2-1 mağlup duruma düştükten sonra 64'üncü dakikada Taylan Bulut'un yerine oyuna girdi. Panamalı sağ bekin oyuna dahil oluşuyla birlikte siyah-beyazlı takım sağ kanatta oldukça etkili oldu.