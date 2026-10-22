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Anasayfa Beşiktaş Taktik çalışması yaptılar

Taktik çalışması yaptılar

Beşiktaş, Crystal Palace maçının hazırlıklarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Vincenzo İtaliano yönetiminde dün yapılan ve ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kondisyon çalışmasıyla süren idmanın basına kapalı bölümünde İngiliz ekibiyle oynanacak müsabakanın taktiği üzerinde duruldu. Orkun ve Rashica sakatlıkları nedeniyle çalışmada yer alamadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 06:50
Taktik çalışması yaptılar
Beşiktaş, Crystal Palace maçının hazırlıklarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Vincenzo İtaliano yönetiminde dün yapılan ve ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kondisyon çalışmasıyla süren idmanın basına kapalı bölümünde İngiliz ekibiyle oynanacak müsabakanın taktiği üzerinde duruldu. Orkun ve Rashica sakatlıkları nedeniyle çalışmada yer alamadı.
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