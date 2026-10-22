Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Crystal Palace ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlarken gözler kaptan Orkun Kökçü'nün sağlık durumuna çevrildi. Hoffenheim deplasmanında yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleye devam edemeyen ve Trendyol Süper Lig'deki Trabzonspor maçını kaçıran milli futbolcunun tedavisi sürüyor. Siyah-beyazlıların orta sahadaki önemli isimlerinden biri olan 25 yaşındaki futbolcunun İngiliz temsilcisine karşı sahaya çıkıp çıkamayacağı netlik kazandı. Peki, Orkun Kökçü sakat mı, Crystal Palace maçında oynayacak mı? İşte Beşiktaş'ta son durum...

ORKUN KÖKÇÜ CRYSTAL PALACE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Orkun Kökçü, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın Crystal Palace ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Hoffenheim deplasmanında yaşadığı sakatlığın ardından Trabzonspor mücadelesini kaçıran milli futbolcunun, İngiliz ekibine karşı da takımındaki yerini alamayacağı bildirildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano da maç öncesindeki basın toplantısında Orkun'un eksikliğini hissettiklerini belirterek oyuncunun henüz takıma katılamadığını ifade etti.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN SAKATLIĞI NE?

Beşiktaş Kulübü, 16 Ekim 2026 tarihinde yaptığı resmî açıklamada Orkun Kökçü'nün sakatlığına ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Siyah-beyazlı kulüp, Hoffenheim maçının ilk yarısında sağ ayak tabanından sakatlanan milli futbolcunun İstanbul'a dönüşünün ardından Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçirildiğini duyurdu.

Yapılan kontroller sonucunda Orkun Kökçü'nün sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığı travmatik ayrışması tespit edildiği açıklandı. Kulüp, oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını bildirdi.

ORKUN KÖKÇÜ NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Orkun Kökçü'nün sahalara dönüş tarihiyle ilgili Beşiktaş tarafından henüz kesin bir takvim açıklanmadı. Milli futbolcunun Trabzonspor, Crystal Palace ve Başakşehir karşılaşmalarında forma giymesi beklenmiyordu.

Orkun'un Crystal Palace maçını kaçıracağı doğrulanırken Başakşehir karşılaşmasına yetişip yetişemeyeceği konusunda kulüp tarafından henüz kesin bir dönüş tarihi paylaşılmadı.

VINCENZO ITALIANO'DAN ORKUN KÖKÇÜ AÇIKLAMASI

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Crystal Palace karşılaşması öncesinde düzenlediği basın toplantısında Orkun Kökçü'nün takım açısından önemine değindi.

İtalyan teknik adam, kaptanın pas kalitesi ve oyunun temposunu belirleme konusundaki yeteneklerinden yararlanamadıklarını ifade etti. Orkun ile düzenli olarak görüştüğünü ve oyuncunun kendisini daha iyi hissettiğini söylediğini aktaran Italiano, buna rağmen milli futbolcunun henüz takıma dönemediğini belirtti.

BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Beşiktaş ile Crystal Palace, 22 Ekim 2026 Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak.

Saat 22.00'de başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

Avrupa Ligi'ndeki ilk iki karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak 6 puana ulaşan siyah-beyazlılar, İngiliz temsilcisini de mağlup ederek başarılı başlangıcını sürdürmeyi hedefliyor