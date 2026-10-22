‘Kore Boğası’ hırs küpü

Beşiktaş'ın, İngiliz ekibi karşısında bu akşam en önemli gol umudu Hyeon-Gyu Oh olacak. Teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun 'Kore Boğası'nı ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. Güney Koreli futbolcu, geçen hafta Hoffenheim karşısında 2 gol ve 1 asistlik performansıyla maça damgasını vurmuş ve Kara Kartal'ın 3-2'lik zaferinde başrolü oynamıştı. 25 yaşındaki forvet bu sezon 15 resmi karşılaşmada boy gösterirken, 3 gol ve 3 asistlik performansıyla 6 gole katkıda bulundu.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 06:50
Beşiktaş'ın, İngiliz ekibi karşısında bu akşam en önemli gol umudu Hyeon-Gyu Oh olacak. Teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun 'Kore Boğası'nı ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. Güney Koreli futbolcu, geçen hafta Hoffenheim karşısında 2 gol ve 1 asistlik performansıyla maça damgasını vurmuş ve Kara Kartal'ın 3-2'lik zaferinde başrolü oynamıştı. 25 yaşındaki forvet bu sezon 15 resmi karşılaşmada boy gösterirken, 3 gol ve 3 asistlik performansıyla 6 gole katkıda bulundu.