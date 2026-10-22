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Anasayfa Beşiktaş Junior Olaitan: Beşiktaş'ta oynamanın ne demek olduğunu gösterdik!

Junior Olaitan: Beşiktaş'ta oynamanın ne demek olduğunu gösterdik!

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, evinde Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından siyah beyazlılarda Junior Olaitan açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 00:37
Junior Olaitan: Beşiktaş'ta oynamanın ne demek olduğunu gösterdik!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında İngiliz ekibi Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlılarda Junior Olaitan açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Çok iyi mücadele ettik. Sahada iyi bir savaş vardı. İyi fırsatlar bulduk. Herkese Beşiktaş'ta oynamanın ne demek olduğunu gösterdik. Takımı, takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Crystal Palace iyi bir takım. Onlara karşı mücadele ettik. Kırmızı karttan sonra 1 puana razı olduk diyebilirim. İyi bir mücadele sergiledik, bu şekilde devam edeceğiz."

"Zaten bizim, benim amacım bu. Beşiktaş'ta oynamanın nasıl olduğunu göstermek. Böyle devam edeceğiz. Bugün bu takımlara (Marsilya, Hoffenheim, Crystal Palace) karşı kaybetmiyoruz. Bu da büyük, iyi olduğumuzu gösteriyor. Önümüzde de böyle maçlar olacak. Şu ana kadar kaybetmedik. Önümüzde de büyük maçlar var, sabırsızlıkla bekliyoruz."

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