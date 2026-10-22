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Anasayfa Beşiktaş İlk 8 için kazanmalıyız

İlk 8 için kazanmalıyız

Beşiktaş Teknik Direktörü İtaliano, “Geçen yıl Konferans Ligi’ni kazanan takıma karşı oynayacağız. Rakibimize saygı duyuyoruz. Bu maçtan puanlar almamız gerekiyor. İlk 8’e girmek için çok çalışmalıyız” dedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 06:50
İlk 8 için kazanmalıyız

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, bugünkü Crystal Palace sınavı öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Maçın zorluğuna değinen İtalyan çalıştırıcı, "Zaten grubumuzun ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Premier Lig takımına karşı, geçen yıl Konferans Ligi kazananına karşı oynayacağız. Bu maçtan puanlar almamız gerekiyor. İlk 8'e girmek için çok çalışmamız gerekiyor. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Rakibimize saygı duyuyoruz.

SAYGI GÖSTERMELİYİZ

İyi işler çıkarmak istiyoruz. Herkesin iyi performans göstermesi gerekiyor. Taraftarlarımız bizi desteklemek için geliyor. Onlara saygı göstermek gerekiyor. Bu saygıyı terleyerek yapabiliriz. Çünkü onlar bize 90 dakika destek veriyorlar. Asla yalnız bırakmıyorlar. Sonuna kadar terleyen bir takım bekliyorlar. Çok iyi performans gösteren, kaliteli bir takım görmek istiyorlar. Şu ana kadar da bunu gösterdiğimizi düşünüyorum, ama daha iyi olabileceğimiz çok daha şey var" diye konuştu.

İLK 11'DE SÜRPRİZLER

48 yaşındaki çalıştırıcı, sahaya diri oyuncularla çıkacaklarını söyledi. İtaliano, santrfor tercihi konusunda, "Hoffenheim maçı sonrası Oh'un çok iyi profesyonel olduğunu söylemiştim. Trabzon'da Vlahovic oynadı. Oh yarın (bugün) oynayabilir. Çok önemli bir oyuncu bizim için" dedi. Tecrübeli teknik adam, Ümit Akdağ için ise "Hoffenheim maçında 1 dakika süre aldı ama ilk 11 olabilir. Bu sıkışık takvimde herkese ihtiyacımız var. Ona da güveniyorum" şeklinde konuştu.

ORKUN KÖKÇÜ'YÜ ARIYORUZ

Kaptan Orkun Kökçü'nün yokluğunu hissettiklerini ifade eden İtaliano şöyle devam etti: "Takım için çok önemli bir oyuncu. Çünkü sahada verdikleri, karizması, kalitesiyle, oyunu okuma şekliyle ve kaptanlığıyla bizim için çok önemli bir oyuncu. Eksikliğini tabii ki hissediyoruz. Onun eksikliğinde son paslar, son vuruşlar, oyunun hızı, pasların hızı, bunların hepsini hissedebiliyoruz. Umarım hızlı bir şekilde aramıza döner."

NDIDI: HEPİMİZ HAZIRIZ

Basın toplantısında konuşan Ndidi, iyi bir takıma karşı oynayacaklarını söyledi. Nijeryalı orta saha, "Çok çalışıyoruz. Son maçtan dersler çıkardık. İngiltere'den gelen takımlar yüksek tempo ve şiddete alışık takımlar. Biz de iyi takımlara karşı oynadık. Hepimiz hazır olmalıyız. Sezon da uzun, bunu hepimiz biliyoruz. Maçı sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.

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