Dolmabahçe kalesi

Eleme turları dahil edildiğinde UEFA Avrupa Ligi’nde 8’de 7 yapan siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı’nda taraftarı önünde oynadığı 4 karşılaşmadan da zaferle ayrıldı
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 06:50
Vincenzo Italiano komutasındaki Beşiktaş, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam ediyor. Eleme turları dahil edildiği zaman Avrupa'da toplam 8 resmi maça çıkan siyah-beyazlı takım, 7 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı. Dolmabahçe'yi adeta kalesi haline getiren Kara Kartal, Kupa 2'de Tüpraş Stadı'nda yaptığı 4 karşılaşmayı da zaferle bitirdi. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Midtjylland'ı 1-0, bir sonraki turda Hradec Kralove'yi 1-0 ve playoff turunda Kauno Zalgiris'i 3-0 yendi. Temsilcimiz, lig aşamasında da Marsilya'yı da 4-1'lik skorla farklı mağlup etti.