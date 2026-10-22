UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, lig aşamasının 3. hafta maçında sahasında Crystal Palace'ı konuk edecek. UEFA Konferans Ligi'nin şampiyonunu yenerek turnuvada yoluna 3'te 3 ile devam etmek isteyen siyah-beyazlılar, galibiyet alması durumunda ilk 8 yolunda önemli bir adım atmış olacak.

Football Meets Data'nın açıkladığı verilere göre Beşiktaş, Crystal Palace'ı yenmesi durumunda lig aşamasını ilk 8'de bitirme ihtimalini %76'ya yükseltecek. Olası bir yenilgide ise bu oran %39'a düşecek.

Öte yandan Premier Lig ekibinin Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadeleden galip ayrılması durumunda ilk 8 ihtimalleri %25'ten %49'a yükselecek.