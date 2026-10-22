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Beşiktaş'ta ilk 8 yolunda kritik viraj!

UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace'ı ağırlayacak Beşiktaş, mücadeleyi kazanması halinde lig aşamasını ilk 8'de bitirme ihtimalini %76'ya yükseltecek. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 12:33
Beşiktaş'ta ilk 8 yolunda kritik viraj!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, lig aşamasının 3. hafta maçında sahasında Crystal Palace'ı konuk edecek. UEFA Konferans Ligi'nin şampiyonunu yenerek turnuvada yoluna 3'te 3 ile devam etmek isteyen siyah-beyazlılar, galibiyet alması durumunda ilk 8 yolunda önemli bir adım atmış olacak.

Football Meets Data'nın açıkladığı verilere göre Beşiktaş, Crystal Palace'ı yenmesi durumunda lig aşamasını ilk 8'de bitirme ihtimalini %76'ya yükseltecek. Olası bir yenilgide ise bu oran %39'a düşecek.

Öte yandan Premier Lig ekibinin Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadeleden galip ayrılması durumunda ilk 8 ihtimalleri %25'ten %49'a yükselecek.

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