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Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş-Crystal Palace maçının golleri! İzleyin

Beşiktaş-Crystal Palace maçının golleri! İzleyin

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Beşiktaş, Crystal Palace'ı konuk etti. Siyah beyazlılar ilk yarının son anlarında Wilfred Ndidi ile öne geçti. İngiliz ekibi ikinci yarıda üst üste goller buldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 23:24
Beşiktaş-Crystal Palace maçının golleri! İzleyin

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Beşiktaş, Crystal Palace'ı konuk etti. Siyah beyazlılar ilk yarının son anlarında Wilfred Ndidi ile öne geçti.

İngiliz ekibi ikinci yarıda peş peşe goller buldu ve skoru 2-1 yaptı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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