Beşiktaş-Crystal Palace maçının golleri! İzleyin

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Beşiktaş, Crystal Palace'ı konuk etti. Siyah beyazlılar ilk yarının son anlarında Wilfred Ndidi ile öne geçti.
İngiliz ekibi ikinci yarıda peş peşe goller buldu ve skoru 2-1 yaptı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
⚽⚽ Wilfred Ndidiii! Savunmanın arkasına harika koştu Salih Özcan ince gördü! Temsilcimiz Beşiktaş 1-0 öne geçiyor! https://t.co/4k7lRmy7k3— TRT Spor (@trtspor) October 22, 2026
Crystal Palace, Yeremy Pino'nun attığı golle temsilcimiz karşısında skoru 1-1'e getirdi. https://t.co/kK53QhuFtT— TRT Spor (@trtspor) October 22, 2026
Mateta, Crystal Palace'ı öne geçirdi. https://t.co/HNWXwSd1HV— TRT Spor (@trtspor) October 22, 2026