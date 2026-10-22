UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lig aşamasının üçüncü haftasında Beşiktaş, İngiltere temsilcisi Crystal Palace'ı sahasında ağırlayacak. Avrupa Ligi'nde ilk iki maçını kazanan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Futbolseverler ise Beşiktaş - Crystal Palace maçının saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki istatistikleri...

BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında 22 Ekim Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Crystal Palace maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA 267. MAÇINA ÇIKIYOR

Siyah-beyazlı ekip, Crystal Palace karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 267. maçını oynayacak. Avrupa arenasında daha önce 266 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, bu mücadelelerin 104'ünü kazandı. 50 maçta sahadan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, 112 karşılaşmada ise yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında rakip fileleri 363 kez havalandırırken kalesinde 399 gol gördü.

KUPA 2'DE 142. RANDEVU

Beşiktaş, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'ni kapsayan Avrupa futbolunun ikinci büyük kulüp organizasyonunda 141 karşılaşmada mücadele etti. Siyah-beyazlılar bu maçlarda 64 galibiyet ve 25 beraberlik elde ederken 52 kez mağlup oldu.

Söz konusu müsabakalarda 224 gol atan Beşiktaş, kalesinde 184 gole engel olamadı. Crystal Palace mücadelesi, siyah-beyazlıların organizasyondaki 142. karşılaşması olacak.

BEŞİKTAŞ'IN İÇ SAHA KARNESİ

Crystal Palace karşısında sahasında mücadele edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarında daha önce 133 iç saha maçına çıktı. Bu karşılaşmaların 68'ini kazanan siyah-beyazlılar, 26 beraberlik ve 39 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki iç saha maçlarında 209 gol atarken kalesinde 151 gol gördü.

AVRUPA'DA BU SEZON GOLCÜ KİMLİK

Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupalarında hücum performansıyla dikkati çekiyor. Eleme turlarında Midtjylland, Hradec Kralove ve Kauno Zalgiris ile karşılaşan siyah-beyazlılar, lig aşamasında ise Olimpik Marsilya ve Hoffenheim'ı mağlup etti.

Marsilya karşısında sahasında 4-1 kazanan Beşiktaş, Hoffenheim deplasmanından da 3-2'lik galibiyetle döndü. Verilen istatistiklere göre Avrupa'da bu sezon oynadığı sekiz maçın yedisini kazanan siyah-beyazlı ekip, 15 gol attı ve kalesinde dört gol gördü.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA'DAKİ EN FARKLI GALİBİYETİ

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn karşısında aldı. UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda rakibini 6-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, tarihi bir skora imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası birinci tur rövanşında Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ve Lugano karşısında da 5-1'lik galibiyetler elde etti.

AVRUPA'DAKİ EN AĞIR YENİLGİ LIVERPOOL'A KARŞI

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupaları tarihindeki en farklı mağlubiyetini 2007-2008 sezonunda Liverpool karşısında yaşadı. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında İngiltere'de oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 8-0 kaybetti.

Beşiktaş ayrıca 2000-2001 sezonunda Leeds United'a, 2016-2017 sezonunda ise Dinamo Kiev'e deplasmanda 6-0 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA'DA EN GOLCÜ FUTBOLCUSU

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu, 1993-1999 yılları arasında siyah-beyazlı formayla 14 gol atan Oktay Derelioğlu. Oktay Derelioğlu'nu 13'er golle Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun takip ediyor.

Ricardo Quaresma ile Bobo ise Avrupa kupalarında Beşiktaş adına 12'şer gol kaydetti.

Kulübün paylaştığı verilerde, Avrupa listesinde yer almayan Milot Rashica'nın dört; Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeon-gyu Oh'un üçer; Semih Kılıçsoy'un iki; Vaclav Cerny, İlhan Fakılı ve Ernest Poku'nun ise birer Avrupa golü bulunduğu belirtildi.

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA TÜRKİYE'Yİ 47 KEZ TEMSİL ETTİ

1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde Beşiktaş, eleme turları dahil Türkiye'yi yurt dışında 47 kez temsil etti. Siyah-beyazlılar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda yedi, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 19, UEFA Konferans Ligi'nde ise iki kez mücadele etti.

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında hükmen galibiyetleri de bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, 1958-1959 sezonunda Olympiakos'un, 1986-1987 sezonunda ise APOEL'in sahaya çıkmaması üzerine hükmen galip ilan edilerek tur atladı.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

22 Ekim 2026 22.00 | Crystal Palace (İç saha)

5 Kasım 2026 23.00 | Celtic (Deplasman)

26 Kasım 2026 20.45 | Hapoel Beer-Sheva (İç saha)

10 Aralık 2026 23.00 | Bayer Leverkusen (Deplasman)

21 Ocak 2027 20.45 | Union Saint-Gilloise (İç saha)

28 Ocak 2027 23.00 | Omonia (Deplasman)

Under the lights tomorrow night 🦅 https://t.co/LPfuiXd02F — Crystal Palace F.C. (@CPFC) October 21, 2026