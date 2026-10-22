Beşiktaş - Crystal Palace maçı canlı izle!

TRT 1 CANLI İZLE | UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Organizasyona ikide iki yaparak başlayan Beşiktaş, lig aşamasının üçüncü haftasında Crystal Palace ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı takım, taraftarı önünde kazanarak Avrupa'daki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Beşiktaş - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Crystal Palace maçı canlı, HD izleme ekranı haberimizde...

BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Crystal Palace arasındaki UEFA Avrupa Ligi mücadelesi saat 22.00'de başlayacak.

MAÇIN HAKEM KİM?

Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkelie yönetecek. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries yapacak.

TRT 1 CANLI İZLE: BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

TRT 1 HD CANLI İZLE: BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş - Crystal Palace maçı TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

TRT 1 canlı izle: https://www.trt1.com.tr/Canli-izle

BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA SERİ PEŞİNDE

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk iki haftayı galibiyetle tamamladı. Siyah-beyazlılar, Crystal Palace karşısında da kazanarak puanını artırmak ve üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü ise Hoffenheim maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle Crystal Palace karşısında forma giyemeyecek.

İngiliz temsilcisi Crystal Palace, Avrupa Ligi'nin ilk iki haftasında bir galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Premier Lig'de de istediği sonuçları almakta zorlanan Londra ekibi, Beşiktaş deplasmanında puan arayacak.

BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇI CANLI İZLE (TIKLA-TAKİP ET)