UEFA Avrupa Ligi'nde 2'de 2 galibiyet ile yoluna doludizgin devam eden Beşiktaş, lig aşamasının 3. haftasında son Konferans Ligi şampiyonu Crystal Palace'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılarda tek hedef, Dolmabahçe'deki mücadeleden 3 puanla ayrılmak ve zirvedeki yerini sağlamlaştırmak.

Kritik mücadele öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ve Wilfried Ndidi, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Italiano'nun açıklamalarına haberimizden ulaşabilir ve basın toplantısını canlı olarak izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ BASIN TOPLANTISI | CANLI İZLE

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ITALIANO: İLK 8'E GİRMEK İÇİN...

"Zaten grubumuzun ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Premier Lig takımına karşı, geçen yıl Konferans Ligi kazananına karşı oynayacağız. Bu maçtan puanlar almamız gerekiyor. İlk 8'e girmek için çok çalışmamız gerekiyor. İyi, güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Rakibimize saygı duyuyoruz. Bu maçta da iyi işler çıkarmak istiyoruz. Ne kadar zor olduğunu biliyoruz ve yarın herkesin performans göstermesi gerekiyor."

"ROTASYON OLACAK"

''Daha maça 24 saatten fazla var. Kimin hazır olduğunu görmek için zamanımız var ama tabii ki değişiklik olacak. Farklı şeyler göreceğiz çünkü yorgunluk var. Avrupa'daki tüm takımlar rotasyon yapıyor. En diri oyuncularımızı göreceğiz. Şu ana kadar kendimizi Avrupa'da iyi ifade ettik, bunun devam etmesi için en iyi 11'i sahaya süreceğim.''

9 NUMARADA KİM OLACAK?

"48 saatten sonra bence 11 yaratmanın imkansız olduğunu düşünüyorum. Maça 24 saatten fazla var ve son dakikaya kadar beklememiz gerekiyor. Burada kondisyon, enerji de önemli. Bence beklemek gerekiyor. Arada 3 gün olunca hızlı karar vermek kolay değil.

Hoffenheim maçından sonra Oh'un çok profesyonel olduğunu ve Beşiktaş'ın oyuncusu olduğunu söylemiştim. Trabzonspor maçında ise Vlahovic oynadı ve kendisi yorgun değildi. O yüzden onu denemiştim orada. Son dakikaya kadar bekleyeceğim ve ona göre ilk 11 karar vereceğim. Oh da yarın oynayabilir. Çok önemli bir oyuncu bizim için."

POKU AÇIKLAMASI

"O da bizim projemizin bir parçası. Sezon başlayalı çok uzun olmadı ve o yüzden çok süre almadı. İleride çok büyük katkı sağlayacaktır. Onun önündeki 3 oyuncu da iyi oynadı. O yüzden şans bulamadı ama onun da zamanı gelecektir. Her zaman hazır olmalı çünkü o şansı bulacak. Zamanı gelince kendisini gösterecektir çünkü zamanı gelecektir. Bunlar futbolda olan dinamikler ve her takımda da aynı işliyor."

"ÜMİT AKDAĞ İLK 11 BAŞLAYABİLİR"

"Ümit Akdağ'ın Kocaeli maçında 11'de oynama şansı çok yüksekti ve hasta oldu. Olmadı. O ve herkes, bu takımın, bu ailenin, bu projenin bir parçası. Zamanı gelince onun da elinden geleni yapacağını biliyorum herkes gibi. Hoffenheim maçında 1 dakika süre aldı ama yarın 11 olabilir. Herkese ihtiyacımız var bu sıkışık takvimde. Ona da güveniyorum. Beşiktaş'a çok büyük katkı sağlayacak bir oyuncu olduğunu düşünüyorum."

"ORKUN BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

"Herkesin bildiği gibi Orkun bizim için, takım için çok önemli bir oyuncu. Karizması, kalitesi ve kaptanlığıyla bizim için çok önemli. Eksikliğini hissediyoruz tabii ki çünkü gerçekten çok iyi bir oyuncu. Umarım hızlı bir şekilde aramıza döner. Üzgünüm aramızda olmadığı için. Her gün konuşuyorum, daha iyiye gittiğini söylüyor ama eksikliğini hissediyoruz."

"TARAFTARIMIZ EN İYİSİNİ HAK EDİYOR"

"Taraftarlarımız bizi desteklemek için geliyor. Bu insanlara hak ettiği şeyleri göstermemiz gerekiyor. Onlara saygı göstermek gerekiyor. Bu saygıyı terleyerek gösterebiliriz. Çünkü onlar bizi 90 dakika destekliyorlar. Asla bırakmıyorlar. O yüzden sonuna kadar terleyen bir takım bekliyorlar. Çok iyi performans gösteren, kaliteli bir takım görmek istiyorlar. Şimdiye kadar da bunu gösterdiğimizi düşünüyorum ama daha iyi olabileceğimiz çok daha şey var. Ama bu taraftar en iyisini görmeyi hak ediyor."

MIRETTI, ORKUN'A BENZİYOR

"Kapasite olarak, pasları olarak, hareketleri olarak, yapabildikleri açısından Miretti, Orkun'a benziyor. Bunları iyi bir şekilde yapabileceğini düşünüyorum. Pas kalitesi var, rakip ceza sahasına giriyor, uzaktan şutları var. Bunları yapabileceğini düşünüyorum. Pozisyon olarak ve yapabildikleriyle bence yarın Orkun'un yerini dolduracaktır."

"TRABZONSPOR VE AMEDSPOR MAÇLARINDA..."

"Trabzonspor maçında kaybettik. Hemen bu maçı geçmişte bıraktık. Amedspor maçında da aynısı olmuştu. Oradan derslerimizi aldık. Unutmanız ve bundan sonraki hedeflerinizi düşünmemiz gerekiyor. Yarın bizim için bir Avrupa maçı var. Puan, puanlar almamız gerekiyor. Avrupa'da daha ileriye gitmemiz gerekiyor, önemli işler yapmamız gerekiyor."

"BİR KİMLİK OTURTMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Her hocanın kendisine ait bir fikri vardır, herkes elindeki potansiyeli kullanmaya çalışır. Biz de bunun üzerine çalışıyoruz. Bir kimlik oturtmaya çalışıyoruz. Bana göre asla mükemmel olamazsınız ama biz de iyi işler çıkartmaya çalışıyoruz, her gün buraya yaklaşabilmek için çalışıyoruz.

Sezon bittikten sonra Beşiktaş'ın bir kimliği olduğunu duymak çok hoşuma gider. Sistemi, organizasyonu olması beni çok mutlu eder. Bunun için çalışıyoruz. Herkes çok yeni, aradan çok az ay geçti ama bence şu ana kadar iyi işler ortaya koyduk. Daha iyi olabileceğimizi düşünüyorum. Potansiyelimiz var. En büyük hedefimiz gerçek bir Beşiktaş kimliği oluşturmak."

NDIDI: ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

''Zor bir maç olacak. Rakibimiz iyi bir takım ve Konferans Ligi'ni de kazanıp başarı gösterdiler. Biz de iyiyiz ve hazırız. Yarın iyi bir maç olacak. Puan almak ve galip gelmek için elimizden geleni yapacağız. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Premier Lig'de uzun yıllardır oynayan ve yüksek tempoda oynayan bir takım. Buna göre hazırlandık. Kendi sahamızda oynayacağız. Yoğun bir fiziksel tempoda oynanacak maç. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız.''

"EVİMİZ BİZİM MABEDİMİZ"

"Biz bir takımız. Yarın iç sahada oynayacağız. Evimiz de bizim mabedimiz. Biz çok çalışıyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Yüksek tempoya, şiddete alışkın bir takım ama biz de hazırız. Devam etmemiz gerekiyor. Yarını sabırsızlıkla bekliyorum."

"HEPİMİZ HAZIRIZ"

"Biz takım olarak hepimiz hazırız. Hoca bunu çok net bir şekilde gösteriyor. Hepimiz çok çalışıyoruz. Hepimiz şans bulabiliriz, bunu biliyoruz. Hoca bunu çok iyi empoze etti. Sezon uzun ve hepimiz hazırız."