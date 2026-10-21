Trossard ritmini henüz bulamadı

Trossard sakatlığının ardından eski ritmini henüz bulamadı. Fenerbahçe derbisinde asist yapan, Erzurumspor FK maçında ilk golünü kaydeden Belçikalı maestro, Trabzonspor deplasmanında verimli olamadı. 31 yaşındaki oyuncunun toplam 4 şut denemesinin sadece 1'inde kaleyi bulabilmesi, bitiricilik noktasında sıkıntı yaşadığını kanıtladı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 06:50
Trossard sakatlığının ardından eski ritmini henüz bulamadı. Fenerbahçe derbisinde asist yapan, Erzurumspor FK maçında ilk golünü kaydeden Belçikalı maestro, Trabzonspor deplasmanında verimli olamadı. 31 yaşındaki oyuncunun toplam 4 şut denemesinin sadece 1'inde kaleyi bulabilmesi, bitiricilik noktasında sıkıntı yaşadığını kanıtladı.