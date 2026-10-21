Taraftarların ilgisi büyük

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Marsilya ve Hoffenheim'i mağlup eden Beşiktaş'ın yarın Tüpraş Stadı'nda yapacağı Crystal Palace sınavına siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösteriyor. Satışa sunulan 39 bin 980 biletin yüzde 91'inin satıldığı belirtildi. Maç gününe kadar biletlerin tamamının tükenmesi bekleniyor.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 06:50
UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında Marsilya ve Hoffenheim'i mağlup eden Beşiktaş'ın yarın Tüpraş Stadı'nda yapacağı Crystal Palace sınavına siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösteriyor. Satışa sunulan 39 bin 980 biletin yüzde 91'inin satıldığı belirtildi. Maç gününe kadar biletlerin tamamının tükenmesi bekleniyor.