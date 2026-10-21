Palace hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Crystal Palace maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Antrenmanda teknik direktör Vincenzo İtaliano taktik çalışması üzerinde durdu. Isınma koşularıyla başlayan idman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından yapılan şut top çalışmasıyla tamamlandı. Siyah-beyazlılar, çalışmalarını bugün saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. İtaliano 14.30'da tesislerde basın toplantısı düzenleyecek.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 06:50
Beşiktaş, Crystal Palace maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Antrenmanda teknik direktör Vincenzo İtaliano taktik çalışması üzerinde durdu. Isınma koşularıyla başlayan idman, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından yapılan şut top çalışmasıyla tamamlandı. Siyah-beyazlılar, çalışmalarını bugün saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. İtaliano 14.30'da tesislerde basın toplantısı düzenleyecek.