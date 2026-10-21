Oyun var netice yok

Şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta sergilenen futbol, gelecek için camiayı ümitlendirdi. Nefes kesen ve seyir zevki yüksek derbide bordo-mavili takıma istatistiksel açıdan üstünlük sağlayan siyah-beyazlılar, bunu tabelaya yansıtmayı başaramadı. Dev karşılaşmada 7 kritik kurtarış yapan Trabzonspor'un kalecisi Onana'nın müthiş performansı da mağlubiyeti getiren bir diğer faktör oldu.

BİTİRİCİLİK SORUNU

Yüzde 62 oranla topa sahip olan, rakip sahada 79 kez topla buluşan Beşiktaş, 411 pas yaptı. Ayrıca Trabzonspor ceza sahası içine 42 kez giren siyahbeyazlılar, tam 19 şut denemesinde bulundu. Bunların 7'si kaleye giderken, 9 şut ise çerçeveyi ıskaladı. Kara Kartal'da özellikle final vuruşlarındaki bitiricilik sorunu göze çarptı. Teknik direktör Vincenzo İtaliano ayrıca rakiplerin hızlı geçişlerinde savunmada yaşanan büyük zafiyeti gidermek için çalışacak.

ITALIANO'YA ELEŞTİRİ

Futbol otoriteleri, Trabzonspor derbisinde oyuna geç müdahale ettiği gerekçesiyle teknik direktör Vincenzo İtaliano'ya eleştiri getirdi. Yorumcular, 3-2'lik Hoffenheim zaferinin kahramanları Hyeon-Gyu Oh ve İlhan Fakılı'nın ikinci yarının başında oyuna alınması gerektiğini savundu.

LUCE'NİN REKORUNU EGALE EDEMEDİ

Vincenzo Italiano, önemli bir rekoru egale etme şansını kaçırdı. 2002-2003 sezonunda Rumen teknik adam Mircea Lucescu, siyah-beyazlıların başında deplasmandaki ilk 2 derbiyi kazanırken, 48 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, Fenerbahçe maçının ardından Trabzonspor'u rakip sahada yenme başarısını gösteremedi.