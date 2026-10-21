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Anasayfa Beşiktaş Kaptan mumla arandı

Kaptan mumla arandı

Beşiktaş, kaptan Orkun Kökçü’nün yokluğunu hissetti. Siyahbeyazlılar özellikle oyun kurma ve hücum organizasyonlarını şekillendirme konusunda milli oyuncuyu adeta mumla aradı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 06:50
Kaptan mumla arandı

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor deplasmanında kaptan Orkun Kökçü'yü adeta mumla aradı. Beşiktaş, özellikle orta sahada oyun kurma ve hücum organizasyonlarını şekillendirme konusunda milli yıldızın yokluğunu hissetti. 25 yaşındaki futbolcu, pas kalitesi ve oyun görüşüyle Kara Kartal'ın merkezdeki etkinliğini artıran isimler arasında yer alıyor. Orkun Kökçü'nün yokluğunda ilk 11'de forma giyen Fabio Miretti, hücum organizasyonlarında yetersiz kalırken, orta sahada birçok ikili mücadeleyi kaybetti. Beşiktaş'ta şimdi gözler, Orkun Kökçü'nün yeniden takıma katılacağı sürece çevrildi.

9 GOLE KATKI SUNDU

Kaptan Orkun Kökçü, Beşiktaş'ın skor üretiminde kilit oyuncu rolünü taşıyor. Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 7, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 5 ve Avrupa Ligi lig aşamasında 2 kez olmak üzere toplam 14 karşılaşmada görev yapan siyah-beyazlı futbolcu, 5 kez ağları salladı. Orkun bu maçlarda 4 de asist yaptı.

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