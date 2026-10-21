Beşiktaş'ta kasım korkusu! O maç kritik konumda

Vincenzo Italiano yönetiminde sezona iddialı bir giriş yapan Beşiktaş'ta işler sarpa sardı. Siyah-beyazlılar geçen sezon ilk 8 haftada 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde etmiş, daha sonra 9, 10 ve 11'inci haftalarda 2 yenilgi ve 1 beraberlik daha alarak yarışa kasım ayında veda etmişti. Kartal, 2024-2025 sezonunda ise ilk 8 haftada 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Ancak 10'uncu haftadan sonra dağılan Beşiktaş, o dönem 5 maçta 3 yenilgi, 2 beraberlikle sahadan ayrılıp, zirve yarışına erken havlu atmıştı.

BAŞAKŞEHİR MAÇI KRİTİK

Trabzonspor'a Papara Park'ta 2-0 yenilen Beşiktaşi, Trendyol Süper Lig'de 8 haftada 3'üncü deplasman mağlubiyetini yaşadı. Zorlu bir fikstüre giren siyah-beyazlı camiada "Yine mi kasımda şampiyonluk yarışına havlu atacağız?" kaygısı hakim... Liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 5'inci sıraya gerileyen Kara Kartal'ın UEFA AVrupa Ligi'ndeki Crystal Palace sınavının ardından 9'uncu hafta Dolmabahçe'de oynayacağı Başakşehir maçı kritik hale geldi.

TEK GALİBİYET KADIKÖY'DE

İç sahada oynadığı tüm maçlardan zaferle ayrılan ve Dolmabahçe'yi 'kale' haline getiren Beşiktaş, aynı başarıyı dış sahada gösteremedi. Alanyaspor, Amedspor ve Trabzonspor deplasmanlarından eli boş dönen siyah-beyazlılar, Süper Lig'de tek dış saha galibiyetini Fenerbahçe'ye karşı 2-1'lik skorla elde etti.

DERBİYE KADAR 4'TE 4

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde son derece yıpratıcı ve yorucu bir maç takviminin içine giren siyah-beyazlılarda parola belli oldu. Beşiktaş, 30 Kasım 2026'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak Galatasaray derbisine kadar yapacağı Başakşehir, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Konyaspor maçlarından 12 puan çıkarmayı hedefliyor.