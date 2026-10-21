CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş'ta Crystal Palace maçı hazırlıkları tamam

Beşiktaş'ta Crystal Palace maçı hazırlıkları tamam

UEFA Avrupa Ligi’nin 3’üncü haftasında 22 Ekim Çarşamba günü İngiliz ekibi Crystal Palace’ı konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 12:34
Beşiktaş'ta Crystal Palace maçı hazırlıkları tamam

Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Crystal Palace maçının hazırlıkları tamamlandı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, kondisyon çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Crystal Palace maçının taktik çalışmalarının üstünde duruldu.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan kaptan Orkun Kökçü ve Milot Rashica, antrenmanda yer almadı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
"Lille için bir numaralı tehdit..."
G.Saray'a Lille'den çifte transfer önerisi!
DİĞER
Marco Asensio ile İsmail Kartal arasında kriz var mı? Murat Özbostan analiz etti: Egoları da yönetmelisiniz
Başkan Erdoğan'dan MKYK'da fon krizi mesajı: Kimin sorumluluğu varsa gereğini yaparız
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Seviyemizde olmayan bir takım bile..."
F.Bahçe'de takımdan ilk o gidecek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdul Rakhman Yakhyaev UFC 333'te sahne alacak! Abdul Rakhman Yakhyaev UFC 333'te sahne alacak! 12:09
CANLI | İstanbul 21 Ekim trafik yoğunluğu CANLI | İstanbul 21 Ekim trafik yoğunluğu 11:46
"Lille için bir numaralı tehdit..." "Lille için bir numaralı tehdit..." 11:44
Galatasaray'ın Lille maçı öncesi güvenlik kararı! Galatasaray'ın Lille maçı öncesi güvenlik kararı! 11:38
Club Brugge-Lens maçı bilgileri Club Brugge-Lens maçı bilgileri 11:25
G.Saray bombayı patlatıyor! Sane'nin yerine... G.Saray bombayı patlatıyor! Sane'nin yerine... 11:25
Daha Eski
Fırtına'da Onana'dan büyük başarı! Fırtına'da Onana'dan büyük başarı! 11:09
Aston Villa-Viking FK maçı bilgileri Aston Villa-Viking FK maçı bilgileri 10:52
Lille-Galatasaray maçı TRT 1 canlı yayın Lille-Galatasaray maçı TRT 1 canlı yayın 10:30
Thunder sezona Spurs galibiyetiyle başladı Thunder sezona Spurs galibiyetiyle başladı 10:27
Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu'na büyük tepki! Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu'na büyük tepki! 00:47
Kadıköy'de İsmail Kartal'a istifa çağrısı! Kadıköy'de İsmail Kartal'a istifa çağrısı! 00:47