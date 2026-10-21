Beşiktaş'ta Crystal Palace maçı hazırlıkları tamam

Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Crystal Palace maçının hazırlıkları tamamlandı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, kondisyon çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Crystal Palace maçının taktik çalışmalarının üstünde duruldu.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan kaptan Orkun Kökçü ve Milot Rashica, antrenmanda yer almadı.