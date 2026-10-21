Agbadou ayakta kaldı

Siyah-beyazlı takımın Trabzonspor deplasmanında ayakta kalan oyuncusu Emmanuel Agbadou oldu. 4 top çalan, 3 pas arası yapan, 4 tehlike engelleyen Fildişi Sahilli savunmacı, 7 ikili mücadelenin 5'inden galibiyetle ayrıldı. Deneyimli stoper, Sofascore verilerine göre takımının en yüksek reytingli (7.5) oyuncusu oldu.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 06:50
Siyah-beyazlı takımın Trabzonspor deplasmanında ayakta kalan oyuncusu Emmanuel Agbadou oldu. 4 top çalan, 3 pas arası yapan, 4 tehlike engelleyen Fildişi Sahilli savunmacı, 7 ikili mücadelenin 5'inden galibiyetle ayrıldı. Deneyimli stoper, Sofascore verilerine göre takımının en yüksek reytingli (7.5) oyuncusu oldu.