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Anasayfa Beşiktaş Salih: Üzgünüz

Salih: Üzgünüz

Maç sonu konuşan Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Salih Özcan yenilgiyi değerlendirdi: "İstediğimizi sahaya yansıtamadık ve 3 puanı hanemize yazdıramadık. İki basit gol yedik. Rakip fırsatları değerlendirdi, biz ise atamadık. Üzgünüz, evimize mağlubiyetle dönüyoruz."

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 06:50
Salih: Üzgünüz

Maç sonu konuşan Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Salih Özcan yenilgiyi değerlendirdi: "İstediğimizi sahaya yansıtamadık ve 3 puanı hanemize yazdıramadık. İki basit gol yedik. Rakip fırsatları değerlendirdi, biz ise atamadık. Üzgünüz, evimize mağlubiyetle dönüyoruz."

FRANCULINO'YA GEÇİLDİ

Beşiktaş'ın 71. dakikada yediği golde Salih Özcan'ın 4-5 metre önde başladığı koşuda Salah'a isist yapan Franculino'ya geçilmesi büyük eleştiri aldı. Taraftarın sosyal medyada eleştirdiği Salih, 90'da yerini Kartal Yılmaz'a bıraktı.

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