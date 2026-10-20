Ömer Üründül'den flaş yorum: Yenilginin sorumlusu Italiano!
Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği derbi mücadelesinin ardından usta yazar Ömer Üründül, karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 09:30 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2026 09:32
"İkinci devrede Trabzon beklediğim gibi rakibin de gücünü bilerek 10 kişi ile topun arkasına geçip alan daraltan bir savunma uyguladı."
"Beşiktaş, oyunu karşı alana yıkıyor, sürekli denemeler yapıyor ama üretemiyordu. Bütün riskleri aldıkları bir ortamda da Trabzon ikinci golü buldu. İyice rahatlayarak maçı kazandı. "
"Trabzon'a genel baktığımda zaten her zaman söylüyoruz; çok iyi bir kaleciye sahip, dün gece de bunu belgeledi."
"Pina ve Franculino çok faydalı oynadılar ama sahanın yıldızı Nwaiwu oldu. Salah da dinlene dinlene özelliklerini sahaya yansıttı."
"Gelelim Beşiktaş'a… Dün geceki yenilginin bir numaralı sorumlusu teknik direktör Italiano'dur. Beşiktaş, Vlahovic ile 90 dakikayı 10 kişi oynadı. Vlahovic önemli santrfor onu herkes biliyor, ben de biliyorum… Ama fizik olarak kadrodaki en gerideki isim. Üstelik de hafta arası hastalandı ve idman yapamadı."
"Daha da önemlisi Oh, Almanya'da sahanın yıldızıydı. Italiano üretemeyen takımını bekledi bekledi, 2. gol sonrası hamlelere başladı, ama iş işten geçmişti. Hatta ben Italiano'nun yerinde olsam yine Almanya'da çok iyi oynayan Ndidi ile başlardım."
"Futbol ilginç bir oyun… Beşiktaş ve Italiano'yu hepimiz göklere çıkarıyoruz ama ligde 3 mağlubiyet…"
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