CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Beşiktaş Ömer Üründül'den flaş yorum: Yenilginin sorumlusu Italiano!

Ömer Üründül'den flaş yorum: Yenilginin sorumlusu Italiano!

Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği derbi mücadelesinin ardından usta yazar Ömer Üründül, karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 09:30 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2026 09:32
Ömer Üründül'den flaş yorum: Yenilginin sorumlusu Italiano!

"Haftanın çok önemli maçında Trabzonspor, hak ederek 3 puanın sahibi oldu."

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Ömer Üründül'den flaş yorum: Yenilginin sorumlusu Italiano!

"Beşiktaş oyunu domine ederek maça başladı. Rakibi tehdit eden ataklar gelişti, çok net olmasa da üç pozisyonu vardı."

Ömer Üründül'den flaş yorum: Yenilginin sorumlusu Italiano!

"21'de Trabzon ilk hücum girişiminde Ozan ile golü buldu. Bundan sonra oyunun bütün direksiyonu Trabzon'a geçti."

Ömer Üründül'den flaş yorum: Yenilginin sorumlusu Italiano!

"İkinci devrede Trabzon beklediğim gibi rakibin de gücünü bilerek 10 kişi ile topun arkasına geçip alan daraltan bir savunma uyguladı."

Ömer Üründül'den flaş yorum: Yenilginin sorumlusu Italiano!

"Beşiktaş, oyunu karşı alana yıkıyor, sürekli denemeler yapıyor ama üretemiyordu. Bütün riskleri aldıkları bir ortamda da Trabzon ikinci golü buldu. İyice rahatlayarak maçı kazandı. "

Ömer Üründül'den flaş yorum: Yenilginin sorumlusu Italiano!

"Trabzon'a genel baktığımda zaten her zaman söylüyoruz; çok iyi bir kaleciye sahip, dün gece de bunu belgeledi."

Ömer Üründül'den flaş yorum: Yenilginin sorumlusu Italiano!

"Pina ve Franculino çok faydalı oynadılar ama sahanın yıldızı Nwaiwu oldu. Salah da dinlene dinlene özelliklerini sahaya yansıttı."

Ömer Üründül'den flaş yorum: Yenilginin sorumlusu Italiano!

"Gelelim Beşiktaş'a… Dün geceki yenilginin bir numaralı sorumlusu teknik direktör Italiano'dur. Beşiktaş, Vlahovic ile 90 dakikayı 10 kişi oynadı. Vlahovic önemli santrfor onu herkes biliyor, ben de biliyorum… Ama fizik olarak kadrodaki en gerideki isim. Üstelik de hafta arası hastalandı ve idman yapamadı."

Ömer Üründül'den flaş yorum: Yenilginin sorumlusu Italiano!

"Daha da önemlisi Oh, Almanya'da sahanın yıldızıydı. Italiano üretemeyen takımını bekledi bekledi, 2. gol sonrası hamlelere başladı, ama iş işten geçmişti. Hatta ben Italiano'nun yerinde olsam yine Almanya'da çok iyi oynayan Ndidi ile başlardım."

Ömer Üründül'den flaş yorum: Yenilginin sorumlusu Italiano!

"Futbol ilginç bir oyun… Beşiktaş ve Italiano'yu hepimiz göklere çıkarıyoruz ama ligde 3 mağlubiyet…"

Çakar'dan dikkat çeken hakem yorumu!
Derbinin ardından dikkat çeken sözler!
DİĞER
Noa Lang referans oldu! Hollandalı yıldız adım adım Galatasaray’a...
Sarıgül soruşturmasında ses kaydı ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında olay sözler: Bize yaptığı kalleşliği kimse yapmaz
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ve G.Saray ile Juventus masada! Transfer...
İşte F.Bahçe'nin Slavia Prag maçı 11'i!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman? Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman? 10:17
Napoli - Bodo Glimt maçı detayları Napoli - Bodo Glimt maçı detayları 09:39
"Yenilginin sorumlusu Italiano!" "Yenilginin sorumlusu Italiano!" 09:30
Çakar'dan dikkat çeken hakem yorumu! Çakar'dan dikkat çeken hakem yorumu! 09:10
Stuttgart - Atletico Madrid maçı bilgileri Stuttgart - Atletico Madrid maçı bilgileri 09:04
Derbinin ardından dikkat çeken sözler! Derbinin ardından dikkat çeken sözler! 08:54
Daha Eski
UEFA'dan G.Saray'ın başvurusuna ret! UEFA'dan G.Saray'ın başvurusuna ret! 01:23
Erok’tan Efes’e darbe Erok’tan Efes’e darbe 00:57
UEFA'dan G.Saray'ın başvurusuna ret! UEFA'dan G.Saray'ın başvurusuna ret! 00:55
İsmail Kartal: Nasıl oynarlarsa oynasınlar... İsmail Kartal: Nasıl oynarlarsa oynasınlar... 00:10
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Batagov… Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Batagov… 00:10
G.Saray'dan Leao açıklaması! G.Saray'dan Leao açıklaması! 00:10