"Pina ve Franculino çok faydalı oynadılar ama sahanın yıldızı Nwaiwu oldu. Salah da dinlene dinlene özelliklerini sahaya yansıttı."

"Gelelim Beşiktaş'a… Dün geceki yenilginin bir numaralı sorumlusu teknik direktör Italiano'dur. Beşiktaş, Vlahovic ile 90 dakikayı 10 kişi oynadı. Vlahovic önemli santrfor onu herkes biliyor, ben de biliyorum… Ama fizik olarak kadrodaki en gerideki isim. Üstelik de hafta arası hastalandı ve idman yapamadı."