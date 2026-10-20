Nübel 2 yedi, 6 çıkardı

Kara Kartal'ın Alman kalecisi Alexander Nübel, Trabzon deplasmanında kalesinde iki gol görmesine rağmen kritik kurtarışlara da imza attı. Alman file bekçisi, Beşiktaş'ın savunma zaafiyetleri yaşadığı mücadelede iki gol yemesine rağmen kalesine gelen 6 şutu kurtardı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 06:50
Kara Kartal'ın Alman kalecisi Alexander Nübel, Trabzon deplasmanında kalesinde iki gol görmesine rağmen kritik kurtarışlara da imza attı. Alman file bekçisi, Beşiktaş'ın savunma zaafiyetleri yaşadığı mücadelede iki gol yemesine rağmen kalesine gelen 6 şutu kurtardı.